FIAD 2019: AWB scelle trois partenariats avec des opérateurs économiques africains

Le groupe Attijariwafa bank (AWB) a profité de la tenue du Forum International Afrique Développement (FIAD 2019) pour officialiser trois partenariats avec des acteurs économiques et institutionnels du continent.

En marge des travaux du FIAD, Mohamed El Kettani, PDG du groupe, a procédé à la signature d’un mémorandum d’entente avec Kenya Comercial Bank (KCB), première banque du Kenya, en vertu duquel AWB pourra offrir aux opérateurs économique dans tous les pays où il est présent, l’accès au marché kenyan et à ceux couverts par KCB en Afrique de l’Est.

Un deuxième mémorandum d’entente a été scellé entre AWB et le ministère du Commerce et de l’Industrie du Sierra Leone. Il porte sur la promotion de l’investissement et la création d’entreprises dans les pays de présence des filiales bancaires du groupe ainsi qu’en Sierra Leone.

Enfin, un accord a été signé avec l’Agence de l’Investissement Régional du Marché Commun des États d’Afrique Australe (Ria-COMESA). Il vise le développement commun d’opportunités d’investissement dans les pays membres de l’Agence.

Le groupe a également présenté des détails autour de son accréditation par le Fonds vert pour le climat des Nations Unies (Green Climate Fund), en tant qu’intermédiaire financier pour la mise en oeuvre des financements verts en Afrique.

AWB fait désormais partie des 84 entités accréditées par le GCF dans le monde (13 accréditées en Afrique).