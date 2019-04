Centrale Danone équipe six cantines scolaires

En marge de la 17 ème édition de Sehaty Fi Taghdiaty, coïncidant avec la semaine nationale de l’éducation nutritionnelle en milieu scolaire, organisée en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale, Centrale Danone annonce la finalisation de la rénovation de six cantines scolaires relevant de l’Académie Régionale de l’Education et de Formation Rabat-Salé-Kénitra.

Plus de 1400 enfants ont bénéficié de cette opération qui a permis une mise à niveau des cantines afin d’offrir un meilleur confort aux enfants bénéficiaires. Par ailleurs, Centrale Danone et le Ministère de l’Education Nationale lancent la plate-forme digitale Sehaty Fi Taghdiaty.2., un programme déployé dans 20.000 écoles, soit 4,7 millions d’élèves, âgés entre 6 et 12 ans. L’objectif est de sensibiliser les jeunes écoliers, aux parents ainsi qu’aux enseignants, aux bons principes nutritionnels tout en favorisant leur épanouissement à travers l’adoption d’une nutrition saine et équilibrée.