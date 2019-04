CDG signe un accord de coopération avec son homologue du Niger

La Caisse de dépôt et de gestion (CDG) et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) du Niger ont signé, ce mercredi 3 Avril à Rabat, un accord de coopération visant à développer les relations entre les deux institutions.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la dynamique insufflée, en 2011 à Marrakech, aux relations bilatérales entre les Caisses de Dépôts. Il a pour but de concourir au développement des relations entre les cosignataires dans les domaines liés à la gestion de l’Epargne, au financement des PME-PMI, à l’Ingénierie Civile et Financière et au secteur de l’Immobilier.