CDC acquiert de 5% de BMCE BOA

C’est officiel. Un communiqué de BMCE Bank of Africa diffusé ce mercredi 19 juin en fin de journée vient confirmer une information qui n’était jusque-là qu’une simple rumeur, celle de l’identité du nouvel actionnaire.

« Le groupe gouvernemental britannique CDC – détenu à 100% par le gouvernement du Royaume-Uni – scelle un partenariat stratégique centré sur l’Afrique : le Groupe CDC investit 200 millions US Dollars dans BMCE Bank of Africa », indique ce communiqué.

« Au-delà de la prise de participation capitalistique, ce partenariat constitue un véritable projet industriel qui permettra au groupe BMCE Bank of Africa de renforcer son positionnement en Afrique, tout en capitalisant sur le réseau élargi du Groupe CDC sur le continent. », ajoute le document.

Aujourd’hui, les activités en Afrique subsaharienne représentent près de la moitié des bénéfices consolidés de BMCE Bank of Africa.

Lire aussi: BMCE Bank Of Africa renforce ses fonds propres

Et également : BMCE Bank Of Africa devient Bank Of Africa à partir du 11 septembre