Attijariwafa bank dégage un résultat net part du groupe de 5,7 milliards de DH en 2018

Attijariwafa bank a affiché au terme de l’exercice 2018, des résultats appréciables. Son activité commerciale s’est bien portée, comme l’atteste la progression de l’encours de l’épargne collectée (dépôts, gestion d’actifs et bancassurance) de 4,6% pour atteindre 460 milliards de DH. L’encours des crédits distribués, lui, a été propulsé de 9,1% à 305,1 milliards de DH. Ce qui a permis au produit net bancaire (PNB) d’enregistrer une croissance de 3,4% à 22,4 milliards de DH. Cette progression est portée par l’amélioration de la marge d’intérêt de 8,4% à 14 milliards de DH et de la marge sur commissions de 5,1% à 5 milliards de DH.

Le résultat d’exploitation ressort à 9,9 milliards de DH, en hausse de 4,6%. Il a tiré profit de l’allègement du coût du risque de 20,5% à 1,7 milliard de DH. Il représente actuellement 0,53% des crédits distribués.

Au final, la banque a dégagé un résultat net part du groupe de 5,7 milliards de DH, en accroissement de 5,8%. Du coup, la marge nette s’est établie à 25,5%, en hausse de 70 points de base. Sur la base de ces résultats, le groupe bancaire compte distribuer un dividende ordinaire unitaire de 13 DH, contre 12,50 DH une année auparavant.

Résultats contrastés des filiales à l’étranger

Par activité, la progression des bénéfices est portée par la banque au Maroc, en Europe et Tanger Offshore, avec une augmentation de 15%, grâce à une progression soutenue des crédits et à une bonne maîtrise des charges et des risques. La banque de détail à l’international, elle, a affiché une hausse de ses résultats de 2,9%, malgré une évolution contrastée entre les différents pays de présence et l’existence d’éléments non récurrents négatifs. En revanche, les sociétés de financement spécialisées ont fait les frais de la hausse du risque du crédit à la consommation et du crédit bail. Ce qui a entraîné un recul des bénéfices de 7%. De même, l’augmentation de la sinistralité automobile et des sinistres de pointe ont tiré vers le bas le bénéfice de la filiale assurance de 50,5%.

Par ailleurs, la banque poursuit sa stratégie de développement du digital. Elle se proclame premier acteur de la banque digitale et des paiements électroniques au Maroc. D’ailleurs, la part du digital dans les transactions a gagné 25,7 points à 68,7%. De son côté, la part de marché dans les paiements électroniques est passée de 28,3% à 30,1%, en amélioration de 1,8 point.