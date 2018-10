Alten inaugure son delivery center au Technopolis de Rabat

Le groupe Alten, opérateur de renom dans l’ingénierie et le conseil en technologies, a inauguré le 19 octobre au Technopolis de Rabat un delivery center dédié à l’ingénierie automobile.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Rkia Derham, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique chargée du commerce extérieur et de Mohamed Yatim, ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle, de Gérald Attia, directeur général délégué du Groupe et d’Amine Zarouk, directeur général d’Alten Maroc.

Selon Amine Zarouk, ce centre s’inscrit dans la stratégie de déploiement de delivery center Nearshore et offshore du Groupe, et renforce sa compétitivité technico-économique qui couvre un spectre métiers et sectoriel très large. La nouvelle entité s’activera en grande partie avec PSA, l’un des principaux clients d’Alten, entre-autre constructeurs du secteur. La société aspire ainsi à contribuer au développement de l’écosystème ESO (Engineering Services Outsourcing) au Maroc tout en créant 550 emplois supplémentaires, principalement en ingénierie. Actuellement, elle emploie quelques 500 diplômés, mais compte porter ce chiffre à 1000 au cours des deux années à venir.

Pour ce faire, et face à la rareté des profils adéquats sur le marché, Alten Maroc compte sur l’expertise du groupe en matière de reconversion des ingénieurs diplômés en d’autres secteurs et les former à ses métiers. Le groupe accueille, forme et développe les compétences de la nouvelle génération d’ingénieurs. Au Maroc, il a mis en place deux programmes dans ce sens. Le premier est Alten Boost, qui recrute des jeunes diplômés titulaires d’un bac+5 souhaitant orienter leur carrière vers les métiers de l’automobile, de l’aéronautique ou de l’informatique. Ils intègrent les projets de la société en suivant parallèlement un programme certifiant d’apprentissage en alternance. Le second est Alten Upgrade, qui porte sur la formation diplômante des collaborateurs.

L’écosystème automobile étant l’un des plus favorables à l’investissement au Maroc, le Groupe avait ouvert précédemment une branche « systèmes embarqués Automobile et Aéronautique » à Fès en mai 2017 avant d’envisager de s’engager encore plus dans ce secteur lucratif. Au niveau mondial, Alten réalise depuis 1988 des projets de conception et d’études pour les grands comptes industriels, télécoms et tertiaires dans 20 pays. En 2017, le Groupe ALTEN a réalisé un chiffre d’affaires de 1,975 milliard d’euros et comptait près de 30 000 collaborateurs, dont 90% sont des ingénieurs de haut niveau.