Accompagnement des TPE : un nouveau centre « Dar Al Moukawil » voit le jour à Al Hoceima

Le Groupe Attijariwafa Bank a inauguré, ce mercredi 3 juillet à Al Hoceima, un nouveau centre « Dar Al Moukawil » (maison de l’entrepreneur), dédié à l’accompagnement et la promotion des très petites entreprises (TPE).

Cette plateforme a été inaugurée en présence du wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, du Président directeur général d’Attijariwafa Bank, Mohamed El Kettani, ainsi que d’élus, de représentants de la CGEM et d’associations, de fédérations et d’associations professionnelles de la région.

Dar Al Moukawil se veut un espace d’information qui offre gratuitement aux TPE clientes et non clientes la possibilité de bénéficier de plusieurs services d’accompagnement, notamment des informations riches liées à l’entrepreneuriat fournies par des conseillers sur place, ainsi que des services de mise en relation, du processus de création d’entreprise, de l’orientation et de la réalisation d’étude du marché.

À noter que Dar Al Moukawil a permis de former 20 000 TPE sur l’ensemble des 8 centres en service : Aït Melloul, Tanger, El Jadida, Marrakech, Fès, Meknès et Rabat.

(Avec MAP)