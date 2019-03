Emploi: lancement d’une plateforme gouvernement-CGEM

Le coup d’envoi de ce mécanisme a été donné mardi à Rabat lors d’une réunion entre le chef du gouvernement et le président de la CGEM.

Selon un communiqué conjoint du département du chef du gouvernement et de la CGEM, cette plateforme appelée « Plateforme Gouvernement-CGEM », est composée de groupes de travail thématiques et regroupe le secteur public et le secteur privé.

Elle a pour objectif de lever, sur la base d’une trentaine de problématiques identifiées, les contraintes entravant le climat des affaires, et ce afin de faciliter la création de valeur et la création d’opportunités d’emplois, tout en contribuant au renforcement du climat de confiance chez les opérateurs économiques.

Cette plateforme permet d’agir sur les projets urgents et sur ceux ayant un impact structurant sur l’entreprise et sur l’ensemble des citoyens, nécessitant des actions à moyen terme, explique le communiqué.

L’initiative vise le soutien et le renforcement des prérogatives octroyées aux instances et commissions spécialisées, pour leur permettre d’accélérer la mise en œuvre des chantiers en cours et de proposer de nouvelles réformes jugées pertinentes, selon la même source.

Le système de gouvernance du mécanisme, mis en place par les deux parties, compte d’une part un Conseil conjoint co-présidé par le Chef du gouvernement et par le président de la CGEM et d’autre part, par un comité de coordination et de suivi, fait savoir le communiqué, ajoutant que les premiers groupes de travail thématiques ont été constitués pour traiter les dossiers prioritaires, tels que l’investissement et l’environnement des affaires, la formation et emploi ainsi que les relations Entreprise-Administration.