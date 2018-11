Emploi: Cinq régions concentrent plus de 70% des actifs

Voici les régions qui abritent le plus grand nombre d’actifs âgés de plus de 15 ans, et celles où le taux de chômage est des plus élevés, selon les données du Haut-commissariat au Plan (HCP).

La région de Casablanca-Settat vient en tête avec 22,6% d’actifs, suivie de Marrakech-Safi (13,9%), de Rabat-Salé-Kénitra (13,3%), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11,1%) et de Fès-Meknès (11,9%), selon une note du HCP concernant le marché du travail du 3ème trimestre 2018.

Quatre régions affichent des taux d’activité plus élevés que la moyenne nationale (45%), à savoir Casablanca-Settat (48,8%), Eddakhla-Oued Eddahab (48,5%), Marrakech-Safi (47,1%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (45,4%).

Les taux d’activité les plus bas, sont enregistrés dans les régions de Drâa-Tafilalet (38,3%) et de Laayoune-Sakia El Hamra (37,9%), ajoute la même source.

71,5% des chômeurs sont concentrés dans cinq régions (24,4% de chômeurs à Casablanca-Settat, 16,1% à Rabat-Salé-Kénitra, 10,2% à Fès-Meknès, 9,2% à Marrakech-Safi et 11,6% à l’Oriental),

Les taux de chômage les plus élevés sont observés dans les régions Laayoune-Sakia El Hamra avec 19,4%, Guelmim-Oued Noun (17,3%), l’Oriental (17,3%) et Dakhla-Oued Eddahab (13,1%).

Par ailleurs, les taux de chômage les plus bas sont relevés dans les régions de Marrakech-Safi et de Béni Mellal-Khénifra avec respectivement 6,8% et 4,9%.

S’agissant du taux de sous emploi, il dépasse la moyenne nationale (9,7%) au niveau de Béni Mellal-Khénifra avec 15,6%, de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (15,1%), de l’Oriental (12,9%), et de Dakhla-Oued Eddahab (11,5%). Les taux les plus faibles sont relevés dans les régions de Drâa-Tafilalet (4,4%) et Guelmim-Oued Noun (1,1%).