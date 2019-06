Electroménager : un bon mois de Ramadan grâce à la publicité

Si Châabane était considéré comme étant le mois béni pour le petit électroménager et l’Aid Al Adha pour le froid (réfrigérateur et congélateur), Ramadan devient à son tour un mois d’achat de l’électroménager.

Chez l’enseigne Biougnach (11 magasins), qui a par ailleurs réalisé un spot publicitaire télévisé diffusé en boucle à partir de la deuxième semaine du mois sacré, les ventes montent en flèche. Le directeur de l’enseigne confirme une progression à deux chiffres jusqu’au 20e jour du mois sacré. «Les téléviseurs, les congélateurs et le petit électroménager ont été bien vendus, contrairement à la téléphonie et l’informatique peu prisés par les clients ce mois-ci. Nous espérons finir le mois avec un aussi bon résultat», déclare le directeur exploitation du groupe. Cette enseigne, dont le spot devenu viral a été largement diffusé et partagé sur les réseaux sociaux, a généré un effet très positif. La performance est-elle généralisée sur tout le marché. Les chiffres consolidés du marché diffusés dans deux mois nous le diront.

