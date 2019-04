Jumia s’introduit à la bourse de New York

Ce jeudi 11 avril, Jumia, la plateforme du e-commerce panafricain, a annoncé, via un communiqué sur son site officiel, son introduction à la place boursière de Wall-Street.

Jumia, la plateforme panafricaine du e-commerce, a concrétisé, le 11 avril 2019, son introduction à Wall-street, une des plus importantes places boursières au monde. Elle devient ainsi la première entreprise de technologie d’Afrique à y faire son entrée, lit-on dans un communiqué de l’entreprise.

« C’est une grande étape dans l’histoire de Jumia, mais cela ne change en rien notre mission et nos valeurs», a déclaré Sacha Poignonnec et Jeremy Hodara, co-fondateur et co-directeur de Jumia.

Jumia Maroc organisera, ce lundi 15 avril, une conférence de presse. L’introduction en bourse sera abordée.