E-commerce : DHL Express s’allie avec Vinculum

Ce partenariat permettra de faciliter le commerce électronique transfrontalier au niveau de la région du Moyen-Orient et d’Afrique du nord (MENA).

Il vise à simplifier, de manière radicale, les différentes solutions disponibles en matière de commerce électronique transfrontalier qui sont utilisées par les marques, mais aussi par les détaillants en ligne, indique DHL dans un communiqué.

Cette alliance permettra également aux vendeurs locaux en ligne d’étendre leur activité aux marchés étrangers et ce, grâce à des solutions simples, dynamiques et efficaces, qui pourraient aussi servir potentiellement de base pour les différents consommateurs présents au niveau international, ajoute la même source.

Les détaillants en ligne locaux pourront, désormais, écouler beaucoup plus facilement leurs produits un peu partout dans le monde, grâce notamment aux solutions de commerce électroniques mises en place par Vinculum et au réseau de DHL en matière de services de livraison transfrontalière.

Présent dans le secteur de la logistique au Moyen-Orient depuis plus de 35 ans, DHL compte actuellement quelque 261 centres de service et de points de service dans 16 pays de la région. DHL emploie plus de 4.400 personnes à travers tout le Moyen-Orient.

(Avec MAP)