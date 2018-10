Délais de paiement : mise en ligne de la plateforme de réclamation

Objectif : fluidifier la communication entre les fournisseurs et les EEP, identifier les causes des retards de paiement et améliorer les délais de règlement des fournisseurs des EEP.

La plateforme électronique (https//ajal.finances.gov.ma) dédiée à la réception et au traitement des réclamations des fournisseurs concernant les délais de paiement de leurs prestations par les Etablissements et entreprises publics (EEP) sera mise en ligne, jeudi 5 octobre.

Cette plateforme, qui a été élaborée selon une approche participative impliquant les différentes parties prenantes, notamment la Confédération générale des entreprises du Maroc et les EEP, vise à fluidifier les échanges et la communication entre les fournisseurs et les EEP, identifier les causes des retards de paiement, leur apporter les solutions adéquates et améliorer les délais de règlement des fournisseurs des EEP.

Le ministère va assurer un suivi régulier des réclamations enregistrées sur cette plateforme et interviendra pour proposer des solutions aux problématiques rencontrées.