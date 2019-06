Décryptage. Dialogue social : les promesses en déshérence

Il y a huit ans, les partenaires sociaux s’étaient engagés sur une soixantaine de mesures au profit des salariés. Parmi les engagements pris un certain mardi 26 avril 2011 et dont une partie est toujours en attente de concrétisation, il y en a qui ont un caractère structurel, touchant à la liberté syndicale ou encore à l’amélioration de la protection des travailleurs. Aujourd’hui, des syndicalistes, y compris au sein de la centrale proche du parti majoritaire de la coalition gouvernementale, regrettent que le dialogue social cède à l’urgence, se focalisant sur des questions strictement financières et occultant les sujets de fond. C’est d’ailleurs là l’une des raisons invoquées par la CDT pour “bouder” la cérémonie de signature de l’accord social du 25 avril 2019.

