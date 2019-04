Crédit : les banques contraintes de chercher des ressources alternatives

Depuis quelques années déjà, la baisse du rythme d’octroi des crédits divise banquiers et opérateurs. Quand les premiers invoquent un déficit de projets «bancables», les seconds parlent d’une insuffisance de l’offre. Qui des deux camps a raison ? Est-il normal que les banques, qui vivent de la marge d’intérêt, refusent de satisfaire une demande saine ? Y a-t-il alors une difficulté structurelle dans la transformation des ressources collectées et levées en emplois (dépôts en crédits) ? Ou serait-on plutôt en présence de tensions sur les ressources qui brident le financement de l’économie ? Dans quelle mesure ? Et quelles ressources alternatives s’offrent aux établissements de crédit pour mieux irriguer l’économie et relancer la machine du crédit ? L’analyse de «La Vie éco».

Pour plus de détails consulter les pages 12-13-14 du journal La Vie éco du 12 Avril 2019, dans sa version papier, disponible EN KIOSQUE.