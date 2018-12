Coup de pouce à l’entrepreneuriat dans le Souss Massa

Le Conseil régional du Souss Massa et Maroc PME organisent du 10 au 14 décembre la semaine de l’entreprise dans la région. L’occasion pour présenter les programmes d’accompagnement et de financement disponibles.

Entre 2016 et 2018, ce sont 18 évènements du genre qui ont été organisés dans la région pour faire adhérer les entreprises locales aux programmes de Maroc PME. A l’issue de ces rencontres ce sont au total 70 entreprises qui ont bénéficié des programmes de l’Agence. 21 projets ont été retenus et ont décroché une enveloppe globale de 240 millions de DH sous forme de primes pour soutenir leur programme d’investissement, précisent les représentants de l’Agence.

Aujourd’hui encore, plusieurs rencontres sont programmées en partenariat avec le Conseil régional du Souss Massa et plusieurs acteurs clé telles les banques et la Caisse centrale de Garantie.

Fait nouveau aujourd’hui, Maroc PME s’intéresse à l’auto-entreprenariat à travers une convention avec Souss Massa Initiative, l’outil de soutien à l’entreprenariat du Conseil régional du Souss Massa. Il s’agit à travers cette alliance de renforcer les capacités entrepreneuriales de 500 bénéficiaires (TPE-PME et auto-entrepreneurs) dans la région Sous-Massa, et de les accompagner à développer et à élaborer leurs business plans en vue de pouvoir bénéficier de l’offre de prêts d’honneur. Pour cela ce sont 5 MDH au total qui sont mis sur la table.

Une autre enveloppe de 5MDH est aussi allouée au bénéfice de 100 auto-entrepreneurs dans le cadre de prêts d’honneurs dédiés exclusivement au financement des investissements en matériel de production.

A travers la synergie résultant de ce partenariat, ce sont ainsi les capacités d’octroi de prêts de l’association Souss Massa Initiative qui sont renforcées. En 10 ans, cette entité a véritablement encouragé la création d’entreprise dans la région. Chaque année, l’institution octroie une soixantaine de prêts avec à la clé la création d’emplois. Pour Brahim Hafidi, président du Conseil régional du Souss Massa, il est question aujourd’hui de passer à la vitesse supérieure et d’arriver à accompagner la création de plus de 200 voire 300 TPE et PME par an. Pour l’heure, un autre partenariat avec la société civile et une entreprise de la région, en occurrence, la Fondation Hadj Houcine Achengli et l’entreprise Strapex Maroc va aussi permettre d’aller de l’avant. Une enveloppe de 1,5MDH est mobilisé à ce niveau. Outre renforcer les capacités au niveau infrastructures et logistiques, il s’agit d’accompagner la création de start-up des jeunes lauréats de l’Institut Spécialisé de Technologie Appliquée Fadma El Bouhali, établissement créé par la Fondation Hadj Houcine Achengli et l’OFPPT. L’enveloppe devrait servir également à accompagner de nouveaux créateurs d’entreprises bénéficiaires de prêts d’honneur. Le tout à travers l’association Souss Massa Initiative.