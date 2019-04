Ouverture à Marrakech des travaux du Forum Marocain du Commerce

Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI et organisé par le ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, cet événement se veut un espace de débat, d’échange participatif et inclusif dans lequel les différentes parties prenantes mutualiseront leurs connaissances du terrain pour délivrer des recommandations claires et réalisables.