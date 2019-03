Des investisseurs danois en prospection à Agadir

Le gouverneur de la préfecture d’Inezgane Ait Melloul, Ismail Aboulhoukouk est allé aussi à leur rencontre.

C’est sur leur route vers Dakhla pour assister au Forum Crans Montana, que les visiteurs danois et américain se sont arrêtés dans la capitale du Souss pour découvrir les potentialités de la région et s’enquérir des opportunités d’investissement.

Lors de leur court séjour ils ont visité la station de Taghazout et ont eu un aperçu sur les activités et grands chantiers de la région à travers un exposé exhaustif du Centre régional d’investissement Souss Massa. C’était à l’hôtel Melia Sol House à Taghazout, lors d’un meeting B to B avec des hommes d’affaires du Souss Massa et les élus de la CCIS du Souss Massa.

‘’Cette délégation réunit de grosses pointures du monde des affaires du Danemark et elle est représentative de plusieurs secteurs d’activité’’, explique Mahdi Hammou, directeur général d’un groupe d’investissement à Copenhague. D’origine marocaine, ce jeune opérateur économique, troisième génération de sa famille à vivre au Danemark, a souligné qu’il lui tient à cœur de contribuer au développement de son pays d’origine. C’est suite à des contacts tissés depuis le mois de janvier dernier que cette visite a été décidée, a indiqué Bachir Ahchmoud, vice-président de la CCIS du Souss Massa. A l’issue de leur séjour, les potentiels investisseurs danois se sont dits intéressés par les secteurs de l’agroalimentaire et le tourisme notamment. Le président de la CCIS Souss Massa, Karim Achengli s’est dit confiant sur la suite de cette rencontre mettant en exergue l’intérêt exprimé des visiteurs pour les potentialités et les opportunités d’investissement du Souss Massa. Reste plus qu’à faire le suivi de ces premiers échanges à Agadir pour aller de l’avant.