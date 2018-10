BMCE Bank à la rencontre des commerçants du Souss

Ambiance animée et colorée lundi 15 octobre à Agadir dans les agences BMCE Bank. C’était à l’occasion du coup d’envoi de la troisième édition de la ‘’Caravane des pros’’ dédiée aux commerçants, aux artisans et aux auto-entrepreneurs.

C’est au quartier Hay Salam que les animateurs de l’événement et commerciaux de la banque ont commencé à sillonner les rues commerçantes de la localité. Les sept fiats 500 aux couleurs de BMCE Bank, qui composaient le convoi de la caravane, ne sont pas passées inaperçues dans les rues du quartier attirant le regard des badauds. Habitants et commerçants sont aussi sortis dehors, tous curieux de savoir ce qui se passait. Les clients des magasins semblaient aussi intéressés. ‘’Je suis un auto-entrepreneur. Je viens de parler à un animateur de cette opération et je pense que je vais aller dans une agence BMCE Bank pour avoir plus de détails sur les offres de la banque. Cela pourrait m’aider dans mes débuts.’’, indique un jeune homme.

Cette catégorie de professionnels tout comme les commerçants et artisans qui ont pignon sur rue, constituent une part importante du tissu économique marocain. Aussi chaque institution bancaire tente de séduire et attirer cette cible de clientèle. Pour BMCE Bank c’est même devenu une tradition d’aller chaque année à la rencontre de cette catégorie de professionnels.

A noter que cette tournée qui mobilise une quarantaine d’animateurs externes et une centaine de commerciaux de la banque, s’étale sur 40 jours d’animation avec des convois de véhicules qui sillonnent 29 villes du royaume. Dans le Souss, la caravane a commencé dimanche dernier à Inezgane.

Depuis la première édition, ce sont 89 jours au total de tournée à travers 45 villes du Royaume et plus de 25000 km parcourus, précise Mounir Jazouli, directeur de la communication de BMCE Bank. La démarche a touché plus de 360.000 commerçants et artisans depuis la première édition, ajoute-t-il.