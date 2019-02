Banques : Avis de Samira Khamlichi PDG de Wafacash

Samira Khamlichi : « Nous avons démocratisé les services financiers grâce au premier compte bancaire économique »

Cette année marque les 10 ans de Hissab Bikhir, premier compte bancaire économique au Maroc lancé par Wafacash et le groupe Attijariwafa bank en 2009. Ce compte bancaire donne des avantages bancaires à moindre coût et offre la liberté à ses détenteurs d’être clients de plus de 1800 agences au Maroc, à travers le réseau d’agences Wafacash. Des agences, mentionnons-le, qui se trouvent parfois dans les endroits les plus reculés ou les moins accessibles, ce qui nous a permis de participer à la démocratisation des services financiers auprès du plus grand nombre de citoyens et surtout là où ils se trouvent.

Nous avons bancarisé des centaines de milliers de Marocains et notre cadence d’année en année ne cesse d’évoluer.

Par ailleurs, la digitalisation financière que connaît le secteur ces dernières années et les orientations stratégiques nationales en matière d’inclusion financière qui ont pour but, d’une part, d’accompagner les Marocains vers un monde «plus pratique» et «plus connecté», et, d’autre part, de renforcer le taux de bancarisation, nous ont poussés à lancer, en juillet dernier, Jibi, le premier compte de paiement au Maroc. Celui-ci vient répondre à cette volonté de bancarisation hors du circuit financier classique et non vulgarisé jusqu’ici et également à participer à la création d’un écosystème national de paiement via le mobile.

A Lire aussi :

Banques : environ 1,5 million de comptes ouverts en 2018 ; et après ?

Banques : Trois questions à Larabi JAIDI, Economiste.

Banques : Entretien avec Hicham Bayali, Fondateur et directeur associé d’Atrium Finance.