Bank of Africa Tower : lancement des travaux de la plus haute tour en Afrique

La plus haute tour du Maroc et d’Afrique est sur le point d’assoir ses fondations à Rabat. Les travaux commencement en novembre. Elle sera livrée en 2022.

Ce sont TGCC, BESIX Group et sa filiale SIXCO qui se sont adjugés la conception et la construction de cet édifice développé par O Tower, filiale de Finance.com.

A sa livraison prévue le 30 mai 2022, la tour comptera 55 étages et accueillera un hôtel de luxe, des bureaux de prestige et des appartements de très haut standing, ainsi qu’un observatoire à son sommet, communique le groupe. Dessiné par les architectes Rafael de la Hoz et Hakim Benjelloun, l’ouvrage sera certifié LEED Gold et HQE et sera donc conforme aux standards internationaux en matière de haute qualité environnementale.

Othman Benjelloun, président du groupe Finances.com, a admis à l’occasion sa confiance en la capacité du nouveau groupement « et particulièrement dans l’expertise et le savoir-faire de BESIX de construire notre Tour. Ensemble, nous partageons un objectif commun afin que notre Tour soit une fierté pour le royaume du Maroc et pour le continent Africain », a-t-il commenté.

Pour sa part, Rik Vandenberghe, CEO de BESIX voit que « Bank of Africa Tower » constituera « un immeuble emblématique du pays ».

BESIX est un groupe basé à Bruxelles, en Belgique, actif en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Océanie, notamment dans le secteur de la construction. Parmi ses réalisations figurent la Burj Khalifa à Dubaï, la plus haute tour du monde, l’hôtel Four Seasons de Manama, la Grande Mosquée Sheikh Zayed à Abu Dhabi, l’Hôtel Méridien et le Nile City du Caire, les tours CBX et Carpe Diem à Paris… BESIX connaît bien le Maroc puisqu’elle y a déjà réalisé les travaux d’agrandissement du port de Tanger Med II.