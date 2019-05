Analyse. Où va l’argent prêté par les banques

Entre mars 2019 et mars 2002, le stock des crédits aux entreprises privées (non financières) a été multiplié par 3 et celui destiné aux ménages par 4,6. Dans le total des crédits octroyés à ces entreprises privées, la part dédiée à l’investissement représente 28% en 2019 au lieu de 30% il y a dix-sept ans. Le gros, soit 42%, va au financement du cycle d’exploitation. Clairement, le secteur privé national peine à prendre le relais du secteur public en matière d’investissement. Du moins à en juger par les chiffres qui remontent des secteurs bancaire et financier de manière générale. Les mesures, comme le réexamen de la taxe professionnelle ou encore la possibilité d’abaisser le taux marginal de l’IS, sur lesquelles le gouvernement s’est engagé lors des dernières Assises de la fiscalité, permettraient-elles d’améliorer le niveau de l’investissement privé national.

