Analyse. Le Maroc a-t-il profité de son dividende démographique ?

Le Maroc dispose depuis le début de la décennie 2000 d’une structure démographique favorable, avec une population en âge de travailler représentant près de deux tiers de la population totale. Mais le pays profite-t-il vraiment de ce dividende démographique ? La baisse continue du taux d’activité depuis vingt ans, et la stagnation du chômage à son niveau de plus ou moins 10% depuis plus de dix ans, indiquent clairement que l’aubaine démographique liée à l’existence d’une population active nombreuse demeure encore à son stade théorique, au moins sur ce point. Tout n’est pas perdu pour autant, puisque la “fenêtre d’opportunité” est encore ouverte. Mais pas pour l’éternité. Elle se refermera en 2038, disent les démographes.

