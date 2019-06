Aid Al Adha 2019 : Plus de 4,5 millions d’ovins et de caprins identifiés

Plus de 4 millions et demi (4 550 000) de têtes d’ovins et de caprins ont été identifiés depuis le lancement, fin avril dernier, de l’opération d’identification des ovins et caprins destinés à l’Aid Al Adha 2019, jusqu’au 25 juin 2019, a annoncé mardi l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).