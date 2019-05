Casablanca-Settat: 56 tonnes de produits alimentaires détruites par l’ONSSA

Les gâteaux et biscuits, les poissons, es viandes rouges et blanches ainsi que leurs dérivés constituent le gros de ces produits, jugés impropres à la consommation.

Les services de contrôle à la direction régional du Casablanca-Settat de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) ont saisi et détruit 56.249 kg de produits alimentaires impropres à la consommation durant la période allant du 1er au 10 ramadan.

Les produits concernés sont les gâteaux et biscuits (18.125 kg), les viandes rouges et blanches et produits dérivés (14.927 kg), les poissons (11.409 kg), les conserves végétales (4.083 kg), les produits laitiers (3.604 kg), les fruits secs (2.609 kg), les produits de farine (718 kg), les huiles de table (428 kg), le miel (18 kg), outre 383 unités d’œufs de consommation et 328 kg d’autres produits, précise la direction régionale dans un communiqué.

Sur les marchés locaux, ces services, qui ont contrôlé 2.148 points de vente des produits alimentaires, des grandes et moyennes surfaces ainsi que des unités de production ou de stockage, ont prélevé 43 échantillons pour les besoins d’analyse.

A l’importation, une quantité de 60.127 tonnes de produits alimentaires a été contrôlée, soit 1.235 dossiers d’import, dont 28,3t de ces produits ont été refoulées et 65 échantillons acheminés au laboratoire pour effectuer les analyses nécessaires.