SIAM 2019 : un million de visiteurs attendus

• Pôle régions. Il abrite les 12 régions du Royaume

• Pôle institutionnels et sponsors. Il regroupe les institutions publiques et privées participant au salon et impliquées dans le secteur agricole

• Pôle international. Regroupe les entreprises étrangères évoluant dans le secteur agricole, les ambassades et les organismes internationaux participant au salon.

• Pôle produits du terroir. Espace très prisé par le grand public, ce pôle regroupe coopératives et associations des quatre coins du Royaume, et leur offre l’opportunité d’écouler et promouvoir leurs produits.

• Pôle produits. Cet espace rassemble les entreprises agricoles et agroalimentaires, les fédérations professionnelles et les domaines agricoles. Une large palette de produits bruts et dérivés y sont exposés.

• Pôle agro-fourniture. Il regroupe les opérateurs de l’équipement dédié à la production végétale et les intrants agricoles (matériel d’irrigation, semences, plants, fertilisants, petits outillages, emballages)

• Pôle nature et vie. Centré autour du Haut-Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification (HCEFLCD) et de ses différentes branches, ce pôle s’intéresse aux défis environnementaux et présente des activités comme la pêche continentale, l’horticulture, ainsi que les loisirs en plein air comme la chasse et le jardinage, ce qui en fait un espace très prisé par les enfants.

• Pôle machinisme. Il regroupe les opérateurs de machinisme et leur permet d’écouler près de 30% de leurs ventes, en lançant des promotions et offres agressives

• Pôle élevage. Plébiscité par le grand public, ce pavillon est le rendez-vous national de référence en matière de production animale.

• Pôle conférences. Il accueille plusieurs dizaines de conférences, rencontres et débats d’experts. Cet espace est le chef-lieu des échanges scientifiques, techniques et économiques.