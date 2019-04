SIAM 2019 : Coup de pouce du crédit agricole du Maroc à l’entrepreneuriat en milieu rural

Apporter sa contribution à l’émergence d’un tissu entrepreneurial à vocation rurale et agricole. Tel est le credo de la participation du groupe crédit agricole du Maroc à la 14e édition du SIAM, qui se tient du 16 au 21 avril à Meknès.

– 3000 m2 –

La banque agricole a lancé, ce mercredi 17 janvier, un dispositif conçu spécifiquement pour répondre aux attentes des jeunes en termes d’employabilité et d’entreprenariat dans le monde rural. Au salon, le GCAM a conçu deux espaces de 1500 m2 en phase avec la thématique du Siam 2019 ayant à l’emploi rural et agricole. Le premier espace, la Digital Farm Factory, se déploie sur 1500 m2 au sein du « Pôle institutionnel ». Il abritera le programme d’Open Innovation «CAM Innov’» avec l’organisation de deux hackathons d’une durée de 48h chacun (voire en cadré), la finale nationale du «Future Agro Challenge», les espaces «Startup» et l’auditorium «Digital CAM».

« L’avènement de l’ère numérique et des nouvelles technologies ouvre d’intéressantes perspectives de développement, d’inclusion économique et financière, de créativité représentant autant d’opportunités permettant d’améliorer les conditions de vie des citoyens en termes d’accès à l’emploi, de création de richesse et de justice sociale », peut-on lire dans le groupe dans un communiqué.

A travers son dispositif, comprenant la mise à disposition de son savoir-faire en matière d’accompagnement, de digitalisation et de financement de l’agriculture et de l’écosystème rural au sens large, le Crédit Agricole du Maroc vise le développement d’un tissu de startups innovantes opérant dans le secteur l’agriculture et de l’agro-industrie et notamment :

AgriTech : agriculture, pêche ou élevage;

BioTech : biotechnologies;

CleanTech : économie, recyclage et nettoyage;

Fintech : services financiers;

FoodTech : agroalimentaire, distribution et restauration;

GreenTech : énergie, environnement et développement durable.

Un second espace, qui également d’une superficie de 1500 m2, sera dédié aux entrepreneurs qui souhaitent investir dans le monde rural quel que soit le niveau d’avancement de leur projet.

Organisé en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture, le Forum de entrepreneuriat des jeunes en milieu rural prendra place pour toute la durée du salon. Il vise à accompagner et appuyer, via des solutions de financements adaptées et un accompagnement en conseil technique, des jeunes porteurs de projets souhaitant investir dans le milieu rural. Les porteurs de projets bénéficieront de conseils technique et financier, offerts par les experts du CAM, de l’ADA et de l’ONCA.