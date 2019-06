Plantation de 3 millions de palmiers dattiers: les objectifs seront dépassés ( ministère)

Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts a présidé le vendredi 31 mai 2019 à Errachidia une rencontre sur l’état d’avancement du programme de plantation de 3 millions de palmier dattier à l’horizon 2020, accompagné d’une délégation d’officiels.

Voici le bilan dressé par le ministère:

– La distribution et plantation de plus de 2,765 millions de plants, qui devrait atteindre 3,068 millions fin 2019 ;

– Le renforcement de la recherche et installation de nouveaux laboratoires de l’Etat et du secteur privé ;

– Le renforcement des infrastructures en matière d’irrigation et d’aménagement de l’espace agricole avec équipement de 15 560 hectares du dispositif de goutte à goutte ;

– La construction et équipement de 48 unités de valorisation des produits de dattes et renforcement de la capacité installée ;

– La mobilisation du foncier agricole sur 28 400 ha, mises à la disposition des investisseurs ;

– Instauration des normes de qualité de 9 variétés marocaines de dattes pour accroître leur valeur commerciale, dont 8 variétés de signe distinctif d’Indication Géographique Protégée (IGP) et un label agricole (variété Najda).

Les impacts du programme mesurés pour les principaux indicateurs pour la période 2015-2018, comparés à la période de référence 2003-2007, sont probants et révélateurs des efforts des différents intervenants.

Il s’agit en l’occurrence de la valeur ajoutée du secteur qui a plus que doublé et du nombre de journées de travail créées qui ont également doublé avec amélioration du rendement de la main d’œuvre de 40%. La production a pratiquement doublé avec une nette amélioration de la qualité grâce à l’entrée en production des nouvelles plantations. Le revenu moyen des agriculteurs s’est amélioré de 33% grâce à l’amélioration de la qualité de la production.

Le palmier dattier occupe une superficie qui dépasse 60 000 ha, avec plus de 6 millions de palmiers (avec une densité moyenne de 100 arbres à l’hectare), se situant principalement au niveau de la région de Draa Tafilalet (81%), Souss Massa (13%), l’Oriental (3%) et Guelmim Oued Noun (2%).

L’activité phoenicicole contribue de 20 à 60 % dans la formation du revenu agricole pour plus de 1,4 million d’habitants et assure, en plus de la datte, divers matériaux destinés à l’artisanat, à la construction ou à la production d’énergie. En outre, la production de dattes contribue à la création de l’emploi et à la stabilisation des populations dans les zones présahariennes à équilibre agro-écologique fragile.

Rappelons que le programme de plantation de 3 millions de palmiers dattier a été lancé par SM le Roi Mohamed VI le 10 novembre 2009 à Errachidia.

Pour accompagner le programme de plantation de 3 millions de palmiers dattier, un contrat-programme a été signé en 2010 entre le gouvernement et la profession pour le développement des différents maillons de la chaine de valeur de la filière palmier dattier à l’horizon 2020 pour un investissement global de 7,6 MMDH et qui s’est fixé pour objectifs globaux à l’horizon 2020, la réhabilitation et la reconstitution des palmeraies existantes, la création de nouvelles plantations, le renforcement des disponibilités nationales de vitro-plants, l’amélioration de la production de dattes et le développement des exportations en dattes de qualité.

Le ministre a procédé en marge de la réunion à l’inauguration du nouveau complexe administratif de l’agriculture à Errachidia, comportant les sièges de la chambre régionale d’agriculture, de la Direction Régionale de l’Agriculture et des directions régionales de l’Office National du Conseil Agricole et de l’Office National de la Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires.