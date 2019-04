OCP : «Al Moutmir» arrive à Khénifra

Le programme multi-services «Al Moutmir» du groupe OCP est arrivé à Khénifra. Cette escale entre dans le cadre de la 4e étape de la phase dédiée à la culture de l’olivier. Ce programme cible aussi Taounate, Ouazzane, Sefrou et Kelaat Es-Sraghna, indique l’OCP dans un communiqué.

Cette 3ème phase vise à accompagner plus de 2 000 agriculteurs sur une quarantaine de localités à fort potentiel oléicole. Pour rappel, elle est organisée du 12 mars au 11 avril 2019.

Outre les ressources humaines déployées, l’OCP met à la disposition des agriculteurs des moyens scientifiques et technologiques importants. L’offre OCP comprend aussi un centre d’appels et une page Facebook dédiée aux agriculteurs pour répondre à toutes leurs questions. 700 plateformes de démonstrations sont dédiées à la culture de l’olivier afin d’accompagner les agriculteurs par des modèles concrets de l’impact de la démarche scientifique et raisonnée sur la productivité et la préservation des ressources.

Notons que «Al Moutmir» est implémenté dans le cadre d’une démarche partenariale avec les différents acteurs de la filière agricole, notamment le ministère de l’Agriculture.