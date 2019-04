OCP : « Al Moutmir » achève sa tournée nationale

Pour la cinquième et dernière étape de la phase dédiée à la culture de l’olivier, le dispositif itinérant «Al Moutmir» achève son périple dans la localité d’El Attaouia à plus de 79 km de la ville de Marrakech.

Ce programme a permis dans le cadre de sa troisième phase d’accompagner plus de 2000 agriculteurs dans les provinces de Taounate, Ouazzane, Séfrou, et Khenifra.

Partie intégrante du programme « Al Moutmir », qui porte l’engagement du Groupe OCP en faveur du développement de la filière agricole au Maroc, le dispositif itinérant a pu cibler pas moins de 160 localités dans près de 28 provinces à travers le Royaume. Au total, plus de 10 000 agriculteurs dont environ 1000 femmes ont bénéficié de l’accompagnement du dispositif.

« Al Moutmir » a également permis de dresser pas moins de 2000 plateformes de démonstration dédiées dont 1000 pour les céréales et légumineuses, 700 pour l’olivier et 300 pour les cultures maraîchères. Ces plateformes visent à co-construire avec les agriculteurs des cas modèles de l’impact de la démarche scientifique et raisonnée sur l’augmentation de la productivité et la préservation des ressources. L’objectif étant de démontrer l’impact sur le terrain et de démultiplier l’effet sur les différents riverains à travers l’ouverture de ces plateformes aux différents acteurs de l’écosystème pour la formation et l’accompagnement.

Le dispositif est porté par une équipe dédiée composée de 60 collaborateurs OCP, dont 40 ingénieurs agronomes. Outre ces moyens humains, OCP met à la disposition des agriculteurs, des moyens scientifiques et technologiques importants notamment le référentiel scientifique vulgarisé et adapté à chaque étape de l’itinéraire technique et les laboratoires itinérants qui sillonnent différentes régions pour effectuer gratuitement les analyses de sol in situ. L’offre OCP comprend aussi, un centre d’appel et une page Facebook dédiée aux agriculteurs pour les mettre en lien direct avec les équipes déployées au niveau du terrain et répondre à leurs questionnements.

Le programme « Al Moutmir » est implémenté dans le cadre d’une démarche partenariale avec les différents acteurs de la filière agricole, notamment le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, le consortium scientifique national, les acteurs locaux ainsi que les partenaires fabricants-distributeurs et revendeurs d’engrais.

Grâce à la mobilisation d’une vingtaine d’experts ainsi que des partenaires fabricants-distributeurs du groupe OCP, plus de 10 000 séances de conseil en one to one ont pu être organisées avec les experts présents sur place. Ces rencontres ont permis d’informer les agriculteurs sur les meilleures pratiques agricoles et d’organiser des séances d’accompagnement personnalisées en vue de mieux comprendre et interpréter les résultats des analyses des sols. Des séances de démonstration de l’unité intelligente de production des engrais NPK Blend (Smart Blender) ont également été prévues afin de rapprocher davantage les agriculteurs de l’industrie de fabrication des engrais et promouvoir l’utilisation des engrais sur mesure. En effet, cette unité de production permet, sur la base des analyses des sols et des rendements cibles, la production d’engrais adaptés à chaque culture et à chaque sol. Aussi, convaincu du rôle primordial de la femme rurale dans la transformation du secteur agricole dans notre pays, l’équipe Al Moutmir, à travers son programme dédié à la gente féminine, a animé également plusieurs ateliers au profit des femmes venant de différentes localités visitées par le dispositif.