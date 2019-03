OCP : 2ème étape du dispositif de proximité Al Moutmir à Ouazzane

Après une deuxième phase lancée en janvier 2019 autour des cultures céréalières, ce troisième volet accompagne le programme de développement déployé par les ingénieurs agronomes OCP et permettra la promotion auprès des agriculteurs des meilleures pratiques agricoles en vue d’une agriculture prospère et durable.

Partie intégrante du programme « Al Moutmir », qui porte l’engagement du Groupe OCP en faveur du développement de la filière agricole au Maroc, le dispositif itinérant « Al Moutmir » ciblera entre autres Taounate, Ouezzane, Sefrou, Khenifra et Kelâat Es-Sraghna.

Cette troisième phase, organisée du 12 mars au 11 avril 2019, vise à accompagner plus de 2000 agriculteurs sur une quarantaine de localités à fort potentiel oléicole.

700 plateformes de démonstrations sont dédiées à la culture de l’olivier afin d’accompagner les agriculteurs par des modèles concrets de l’impact de la démarche scientifique et raisonnée sur la productivité et la préservation des ressources.

Outre les ressources humaines déployées, OCP met à la disposition des agriculteurs, des moyens scientifiques et technologiques importants notamment le référentiel scientifique vulgarisé et adapté à chaque étape de l’itinéraire technique et les laboratoires itinérants qui sillonnent différentes régions pour effectuer gratuitement les analyses de sol in situ. L’offre OCP comprend aussi, un centre d’appel et une page Facebook dédiée aux agriculteurs pour les mettre en lien direct avec les équipes déployées au niveau du terrain et répondre à leurs questionnements.