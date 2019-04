Le Prince Héritier Moulay El Hassan préside à Meknès l’ouverture du SIAM 2019

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, ce mardi 16 Avril à Sahrij Souani à Meknès, l’ouverture de la 14e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc SIAM 2019.

Au début de la cérémonie d’ouverture, SAR a procédé à la remise des signes distinctifs d’origine et de qualité à quatre agriculteurs producteurs :

– Abbas Mustapha, président du Groupement d’intérêt économique (GIE) « Oasis de Figuig » (dattes).

– Mohamed Ait Aiyad, président de l’association agricole provinciale El Haouz spécialisée en valorisation des noix.

– Abderrahman Outaleb, président de la coopérative agricole de Dait Aoua (province d’Ifrane).

– El Yajiji Mustapha, président de l’union vert (groupement d’intérêt économique et écologique) pour la valorisation des figues à Oulad Frej.

Par la suite, SAR a visité les différents pôles du Salon et suivi des explications sur les produits exposés aux pôles “Régions”, “Agriculture Maroc”, “Sponsors et institutionnels”, “Produits de terroir”, “Provendiers’’ et ‘’Elevage”, ”International”,“Agro-fournitures”, “Produits agricoles” et “Nature et vie”.

Le Prince Héritier a aussi visité le pôle “Conférences” hébergeant le forum du Crédit agricole du Maroc, en faveur de entrepreneuriat des jeunes en milieu rural.

Le SIAM constitue un rendez-vous annuel pour présenter les avancées du Maroc dans le domaine agricole et confirmer le rôle que joue l’agriculture en tant qu’un des leviers majeurs de la croissance économique.

Organisé du 16 au 21 avril sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, autour du thème « l’agriculture, levier d’emploi et avenir du monde rural », le SIAM 2019 connait la participation de 1 500 exposants en provenance de 60 pays.

(Avec MAP)