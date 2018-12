Le Maroc à Abu-Dhabi au SIAL Middle East 2018

Le Maroc prend part au SIAL Middle East 2018 qui se tiendra à Abu-Dhabi du 10 au 12 Décembre.

Considéré comme l’un des plus grands rendez-vous de la commercialisation et de la promotion des produits du terroir, le SIAL attire près de 1 000 exposants venus de plus de 30 pays et accueille environ 16 000 visiteurs professionnels.

11 régions du Royaume seront présentes à cet évenement à travers 24 exposants producteurs des produits du terroir représentant environ 100 coopératives agricoles regroupant plus de 3130 petits agriculteurs. Durant les 3 jours, les participants marocains présenteront une large gamme de produits finement sélectionnés, s’élevant à plus de 130 produits du terroir dont 14 produits labellisés, une occasion pour démontrer la grande diversité et le dynamisme de l’offre marocaine aux 16 000 professionnels attendus lors de cet évènement.

A noter que ce salon est Organisé pour la sixième année consécutive par l’Agence pour le développement Agricole (ADA), et que cette participation du Royaume s’inscrit dans le cadre de l’ambitieuse stratégie de développement de la commercialisation et de la promotion des produits du terroir, mise en place dans le cadre du Plan Maroc Vert.