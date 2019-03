Le Crédit Agricole oeuvre pour les petits agriculteurs

Le Groupe a réalisé six grandes opérations d’éducation financière dans le cadre de son programme « éducation et renforcement des capacités en milieu rural » au profit 10 700 petits producteurs et ménages ruraux.

Le Groupe a développé un programme de « Renforcement des capacités de gestion en milieu rural » dont une composante est dédiée à l’éducation financière de base des petits agriculteurs et ménages ruraux.

Six grandes opérations de formation de proximité de la population rurale ont ainsi été réalisées au profit de plus de 10 700 petits producteurs et ménages ruraux dont en particulier des femmes et des jeunes.

Ces opérations ont ciblé notamment les territoires les plus éloignés du réseau bancaire, notamment les zones du Gharb, Rif, Moyen Atlas, Haut-Atlas, Draa-Tafilalet et Souss-Massa.

La dernière opération, qui se déroule actuellement dans le Souss-Massa, vise près de 2 500 bénéficiaires relavant de 30 localités rurales, dont 15 sites consacrés aux femmes.