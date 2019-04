Des hommes d’affaires ukrainiens en prospection à Agadir

Une délégation d’entrepreneurs ukrainiens était en visite lundi 16 avril à Agadir, et ce sur invitation de la chambre de commerce d’Agadir et aussi suite au séjour d’hommes d’affaire du Souss en Ukraine l’an dernier. Un déplacement qui avait été marqué par la conclusion d’une convention entre la chambre de commerce Ukrainienne et son homologue d’Agadir.