Boostée par les investissements publics, la filière rose à parfum en pleine croissance

L’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA) a réalisé durant la période 2012-2018 plusieurs projets dans les domaines agricoles, l’équipement et le désenclavement du monde rural dans la province de Tinghir, capitale de la rose à parfum.

Selon des données internes publiées à l’occasion de la 57e édition du Festival international de la rose à parfum, les actions de l’agence ont ciblé 21 communes de cette province, soit 288 025 bénéficiaires pour une enveloppe budgétaire de 214 MDH, dont 83 millions comme contribution de l’agence (38,8%).

Dans le domaine agricole, l’agence a contribué avec 31,82 MDH (75,7%) dans le soutien du développement de la filière de la rose à parfum, la construction et l’équipement de la Maison de la Rose à parfum à Kelaât M’Gouna, la présentation d’une subvention annuelle au Festival international de la rose à parfum, le soutien et la valorisation des -produits de terroir et l’équipement des unités de conditionnement et de valorisation de ce produit agricole.

Les interventions de l’ANDZOA concernent aussi l’équipement et la distribution de matériels agricoles de valorisation du produit, l’organisation de formations au profit des agriculteurs, la mobilisation des ressources hydriques et l’aménagement des équipements hydro-agricoles, la réhabilitation des seguias et khettaras dans les communes de Alnif, Hssia et Mssisi et la construction de deux murs de protection à la commune Ait Hani. Eau potable, désenclavement, électrification, enseignement, santé… sont d’autres domaines où est intervenue l’agence durant la même période.