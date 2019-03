Arganiculture : le privé s’y met

Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a donné le coup d’envoi du programme d’arganiculture développé dans le cadre du pilier 1 du Plan Maroc Vert (PMV). C’était vendredi dernier dans la province de Tiznit dans la localité de AlMaader El Kebir, en marge de la 9e édition du Festival des amandiers de Tafraout. A cette occasion, le premier projet d’arganiculture porté par un investisseur privé a été présenté au ministre.

Dans cette expérience pionnière à l’échelle mondiale, une superficie de 620 ha sera exploitée dans la localité de Al Maader El Kebir. Dans cette première opération du genre, ce sont 20,6 MDH qui ont été investis par un investisseur privé avec à la clé 17 emplois permanents et 50 emplois saisonniers.

A noter que ce programme de culture de l’arganier est d’une consistance totale de 5 000 ha. «Il constitue un volet stratégique principal du contrat programme de la filière argane, du fait qu’il permettra, à terme, l’émergence de structures modernes capables de tirer le domaine vers une structuration de l’activité agricole à partir de l’amont», précise une note explicative de l’Agence nationale de développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA).

Une agriculture moderne à haute productivité

Comme tous les programmes agricoles inscrits dans le cadre du pilier 1 du Plan Maroc Vert, visant le développement d’une agriculture moderne à haute productivité ou à forte valeur ajoutée dans les zones à fort potentiel agricole, les projets prévus dans le cadre du programme d’arganiculture bénéficient de mesures d’accompagnement institutionnelles. Il s’agit d’un certain nombre de dispositions et d’incitations permettant le développement de cette culture.

L’arrêté ministériel n°1877/13 fixe ainsi les subventions financières octroyées aux agriculteurs pour la plantation d’arganiers en vergers dans les terrains agricoles. En outre, la décision de l’ONSSA (Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires) n°550/13 fixe les conditions d’octroi d’agréments pour la commercialisation des plants standards d’arganiers. A ceci s’ajoute l’arrêté ministériel n°2940/13 portant homologation du règlement technique relatif à la production et au contrôle des plants standards d’arganiers. Les conditions et mesures d’accompagnement de l’investissement privé pour la conduite moderne de fermes arganicoles sont ainsi bien définis.

Plus de 122 500 ha ont été réhabilités

Pour rappel, en matière de développement des zones de l’arganier par l’ANDZOA, le projet de plantation de 10 000 ha de vergers dans les zones vulnérables pour l’arganiculture dans le cadre du pilier II du PMV est en marche. Ce programme qui concerne une agriculture solidaire est déployé dans 8 préfectures et provinces des régions de Souss-Massa, Marrakech-Safi et Guelmim-Oued Noun. Il s’inscrit dans le cadre du contrat-programme de la filière de l’arganier et vise à renforcer la capacité de résilience aux changements climatiques des zones concernées. L’investissement s’élève à 450 millions de DH (49,2 millions de dollars), réparti entre le Fonds vert pour le climat (360 millions de DH) et le Maroc (90 millions de DH).

En outre, en matière de réhabilitation de l’arganeraie par le département des eaux et forêts, sur 200 000 ha, plus de 122 500 ha ont été réhabilités entre 2012 et 2018 avec une enveloppe de 370 millions de DH. Une présentation de l’état d’avancement de ce programme a été faite au ministre vendredi dernier. Garantir la régénération des forêts d’arganier tel est objectif de ces actions de réhabilitation.