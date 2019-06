Agriculture : la Fondation OCP appuie les femmes chercheuses au Sénégal

Cette initiative s’inscrit dans le programme de promotion de la diversité genre en Afrique du groupe OCP à travers sa fondation et dont l’objectif est de contribuer à réduire les inégalités et soutenir l’autonomisation de la Femme africaine.

Ainsi, les deux partenaires prévoient de lancer un nouveau projet pour l´amélioration de la recherche agricole au Sénégal, et ce, en formant des femmes chercheuses et doctorantes sénégalaises spécialistes en agriculture durable au niveau de l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir (UM6P).

Le partenariat vise également la construction et la mise en place d’un réseau stratégique de femmes chercheuses dans le domaine agricole en Afrique, la promotion du transfert des connaissances et le savoir-faire dans le domaine agricole.