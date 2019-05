Agadir met en place un guichet unique pour les promoteurs

Dans une démarche de proximité et de simplification des procédures, la Régie autonome multiservices d’Agadir (RAMSA) vient de créer un guichet unique dédié aux promoteurs-aménageurs.

Il s’agit d’accueillir cette catégorie d’usagers pour lui présenter un service efficient dans les meilleurs délais, précisent les représentants de l’établissement. Il est question également de ‘’faciliter son accès à l’information sur l’équipement des projets en réseaux d’eau potable et d’assainissement liquide ainsi que la constitution du dossier de branchement, le mode de calcul des devis, le branchement provisoire et le mode de règlement’’, ajoutent-ils.

A noter que ce dispositif a été initié suite aux recommandations du Conseil d’administration de la RAMSA tenu en juillet 2018. Il va permettre de réduire les délais d’attente des investisseurs en ce qui concerne les procédures relatives au branchement aux réseaux de l’eau et d’assainissement du Grand Agadir.

Pour accompagner ce déploiement en faveur des promoteurs, la régie a entrepris d’autres actions. Un guide en trois langues pour le branchement des projets d’investissement aux réseaux d’eau potable et d’assainissement liquide est mis à leur disposition. Ce document explicite ainsi toute la procédure à suivre dans ce cadre, de l’avis favorable de la Commission des grands projets (CGP) à la réception de la facture définitive.

En attendant la digitalisation de toutes les procédures, une rubrique spéciale dans le portail de la RAMSA appelée «Espace Investisseur » a été aussi mise en place. Elle permet l’accès au système d’information géographique et formule clairement notamment les modalités et les formules d’application de calcul des devis eau et assainissement, précise un communiqué de la Régie.