Agadir aura son technopark

Le futur Technopark d’Agadir sera installé au courant de l’année 2019 et disposera d’une capacité d’accueil de 80 entreprises.

Le projet devra voir le jour au courant de l’année 2019. L’annonce a été faite par la société de gestion du Technopark, « Moroccan information Technopark company » (MITC).

Doté d’une superficie de 10 000 m² et situé au quartier Tilila, Bab El Madina, le futur Technopark d’Agadir disposera d’une capacité d’accueil de 80 entreprises a précisé Mme Lamiae Benmakhlouf, directrice générale MITC, citée dans un communiqué.

En 2020, le Technopark Agadir et ses entreprises seront connectés avec le marché international, d’où son implication active à l’Association Internationale des Parcs Technologiques IASP (International Association of Science & Technology Parks).

L’IASP, qui a été fondée en 1984, regroupe des membres dans 77 pays et compte plus de 400 membres (parcs scientifiques et technologiques et centres d’innovation). Les réseaux établis entre ses membres sont non seulement à l’avantage des parcs eux-mêmes, mais aussi à celui des entreprises qui y sont implantées et forment ainsi un réseau de plus de 142 000 entreprises.

Le Maroc est, depuis septembre dernier, membre du Conseil d’Administration de IASP et préside la région WANA de cette association.

A noter que ce projet est le résultat d’un partenariat avec le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie Numérique, le Conseil Régional de Souss Massa et la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de la Région.

(AVEC MAP)