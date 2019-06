Saudi Airlines lance une ligne directe Jeddah Marrakech

Un avion Boeing (B787-9) dreamliner à son bord 274 passagers a atterri ce jeudi 6 juin, à l’aéroport Marrakech-Menara annonçant l’ouverture officielle de cette ligne. Les vols sont programmés trois fois par semaine, tous les mardi, jeudi et samedi.

Le directeur général de la compagnie saoudienne au Maroc, Mohammed Saâd Al Semrani a souligné lors de la cérémonie d’inauguration, que « cette ligne aérienne contribuera à renforcer le trafic aérien entre les deux pays, de même qu’elle offrira un choix supplémentaire aux pèlerins marocains. »

Il a à cette occasion, passé en revue les réalisations de la compagnie saoudienne au Maroc durant les deux dernières années, notamment la réalisation d’une croissance dans le trafic des passagers à hauteur de 19% en rapport avec 2015 et 2016, indiquant que le nombre de voyageurs à bord de Saudi Airlines à partir et vers le Maroc s’élève en 2018 à plus de 400.000 passagers.

A rappeler que Saudi Airlines dessert des vols directs et réguliers à destination du Maroc, soit 19 vols hebdomadaires, en plus de vols supplémentaires dédiés aux pèlerins.

(Avec MAP)