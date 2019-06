La RAM lance le vol direct Casablanca-Boston

Le premier vol de la compagnie nationale sur cette ligne au départ de l’aéroport de Mohammed V de Casablanca, a atterri sur le tarmac de l’aéroport international Logan de Boston.

Cette nouvelle ligne est opérationnelle à raison de trois fréquences par semaine: lundi, jeudi et samedi. Avec l’ouverture de la ligne Casablanca-Miami, qui a eu lieu en avril 2019, cette nouvelle route aérienne vient renforcer le réseau de la compagnie en Amérique.

Boston est la quatrième ville desservie en direct par Royal Air Maroc aux Etats Unies, de même que cette nouvelle liaison portera à sept le nombre de routes aériennes directes opérées par la compagnie outre Atlantique avec Montréal, Sao Paolo et Rio de Janeiro.

Affichant complet, le vol retour vers la capitale économique du Royaume a aussitôt décollé dans la soirée de samedi. A bord, les passagers sont constitués notamment des membres de l’importante communauté marocaine établie dans cette métropole US et de la diaspora africaine, ainsi que des touristes se rendant en voyage dans le Royaume, signe de l’embellie que connait le flux touristique en provenance du marché US.

Revendiquant le titre de capitale universitaire du mode, Boston, dite l’Athènes de l’Amérique, est réputée pour ses prestigieuses universités dont Harvard et MIT (Massachusetts Institute of Technology) ainsi que par sa richesse historique.

Fondée en 1630, cette capitale et plus grande ville de l’État du Massachusetts et de la région de la Nouvelle-Angleterre, est en effet l’une des plus anciennes des États-Unis. Elle a joué un rôle déterminant dans la révolution américaine. Ce pan de l’histoire est aujourd’hui commémoré par le Freedom Trail, une ligne rouge d’environ 4 km qui permet de découvrir les sites historiques retraçant l’histoire de la ville.

