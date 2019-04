Air Arabia renforce son offre aux départs de Casablanca et Tanger

A partir du 1er avril, Prague, Pise, Lisbonne et Tunis seront desservies depuis Casablanca. La ville de Lyon, desservie déjà depuis Casablanca et Fès, sera désormais accessible au départ de Tanger.

Air Arabia continue de renforcer son réseau international au départ du Maroc.

La compagnie low cost lance cet été 5 nouvelles lignes aux départs de Casablanca et Tanger, proposant à ses passagers plus de choix vers la France et l’Europe.

Dès le 1er avril, les clients de la compagnie pourront réserver des vols depuis Casablanca et à destination de Prague, Pise, Lisbonne et Tunis. Les vols seront opérés selon le programme suivant :

Casablanca – Lisbonne

MERCREDI

Aller : 14h40 – 16h10

Retour : 16h55 – 18h20

VENDREDI

Aller : 18h45 – 20h15

Retour : 21h15 – 22h40

DIMANCHE

Aller : 18h40 – 20h10

Retour : 21h00 – 22h25

Casablanca – Prague

LUNDI et JEUDI

Aller : 14h50 – 19h40

Retour : 20h30 – 23h35

Casablanca – Pise

LUNDI et JEUDI

Aller : 07h00 – 11h00

Retour : 11h50 – 13h50

Casablanca – Tunis

MERCREDI

Aller : 09h30 – 11h50

Retour : 12h50 – 15h35

VENDREDI

Aller : 06h10 – 08h30

Retour : 09h30 – 12h15

DIMANCHE

Aller : 08h05 – 10h25

Retour : 11h25 – 14h10

Au départ de Tanger, les passagers pourront aussi rejoindre pour la première fois la ville de Lyon, dès le 1er avril et selon le calendrier suivant :

Tanger – Lyon

LUNDI et JEUDI

Aller : 17h10 – 20h40

Retour : 21h25 – 22h50

Outre ces cinq nouvelles ouvertures, Air Arabia Maroc a également densifié son réseau existant cet été en rajoutant des fréquences supplémentaires vers Bruxelles au départ de Tanger, Nador, Fez et Casablanca, vers Barcelone au départ Tanger, Nador et Casablanca, vers Londres au départ de Tanger, vers Madrid au départ de Tanger, vers Paris au départ de Tanger et Fès, vers Lyon au départ de Casablanca et Fès, et vers Montpellier au départ de Marrakech, Fès et Nador.