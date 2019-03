80 millions d’euros pour décongestionner le Grand Casablanca

La Banque Européenne d’Investissement (BEI) et la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) ont célébré aujourd’hui un accord de financement de 80 millions d’euros. L’objectif de cet accord est de financer les travaux de triplement de l’autoroute Casablanca sur 57,5 km visant à décongestionner la circulation du Grand Casablanca, à améliorer les conditions de transport, à développer la mobilité et à renforcer la sécurité routière au Maroc.

Ce financement porte sur les travaux de triplement de l’autoroute Casablanca-Berrechid sur 25,8 km ainsi que la construction de l’autoroute de contournement de Casablanca sur 31,7 km. Ce projet rentre dans le cadre du « Schéma d’armature autoroutier national » qui vise le développement du réseau routier du Royaume.

Depuis 2007, la BEI a consacré près de 5 milliards d’euros d’investissements à la mise en oeuvre de nouveaux projets dans des secteurs clés de l’économie marocaine, tels que le transport urbain, l’énergie, le secteur privé, l’eau et l’assainissement, et l’éducation des jeunes. Le Maroc est le 2ème plus important bénéficiaire des financements de la BEI parmi les pays voisins du sud de l’Europe avec 25% des investissements totaux de la banque dans la région.