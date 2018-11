7ème édition du Salon national de l’économie sociale et solidaire

C’est demain 9 novembre que le Salon national de l’économie sociale et solidaire ouvrira ses portes à Agadir. Plus de 600 coopératives et 40 exposants internationaux sont attendus à cette rencontre qui se poursuivra jusqu’au 18 novembre.

Sous le thème de « L’économie sociale et solidaire, défi à relever pour un développement territorial inclusif », ce Salon est implanté en plein cœur de la ville d’Agadir sur la place Al Amal sur une superficie totale de 12.000 m². Outre les participants nationaux, des exposants de France, du Canada, de Belgique, du Sénégal, de Tunisie et d’Espagne seront au rendez-vous.

Plus de 200.000 visiteurs sont aussi attendus. Au programme expositions des produits des coopératives mais aussi ateliers de formation, animations culturelles et journées scientifiques. Il s’agit de mettre en exergue le rôle de l’économie sociale et solidaire comme levier de l’innovation sociale et entrepreneuriale.