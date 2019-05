« Je suis licencié pour une faute jugée grave »

Je suis salarié dans une entreprise. Il y a eu un changement dans l’organigramme, avec la nomination d’un nouveau directeur général étranger. Je fais correctement mon travail comme d’habitude, mais sincèrement je ne m’entends pas avec le nouveau directeur général et c’est réciproque ; il me l’a fait savoir.

Dernièrement, j’ai été à l’origine d’un accident de circulation ayant causé des blessures à un piéton, et j’ai été condamné à un mois de prison avec sursis, étant donné que j’étais en état d’ébriété. Ce fut une occasion en or pour le directeur général de me licencier pour motif que j’ai été condamné à un mois d’emprisonnement.

En a-t-il le droit et quel est le recours que je peux exercer pour faire prévaloir mes droits ?