«Je suis expulsé de mon local commercial»

Je louais un local à usage de commerce, et, après trente ans d’activité, le bailleur a obtenu un jugement devenu définitif m’obligeant à évacuer le local. Dans le même jugement, le bailleur a été condamné à me verser un dédommagement important pour la perte de mon fonds de commerce.

Ma question est de savoir si le bailleur a le droit d’exécuter la partie concernant mon expulsion avant de me verser les dommages et intérêts ou si les deux décisions doivent être appliquées en même temps ?