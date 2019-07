«J’ai prolongé mon congé de maternité»

Je suis salariée dans une entreprise et actuellement en congé de maternité. Mais au-delà de mes quatorze semaines prévues par le code du travail, j’ai pris trois mois avec l’accord de mon employeur. A la fin, j’ai décidé de ne plus reprendre mon travail. J’ai eu une grossesse très difficile, et actuellement mon enfant est souffrant et je dois rester auprès de lui.

Mon employeur a tout fait pour que je reprenne mon travail mais j’ai refusé. Aujourd’hui, il me demande d’observer le préavis si je veux quitter définitivement. J’ai encore décliné cette demande. Il m’a alors demandé d’assurer la passation avec une nouvelle recrue. Je n’ai plus confiance.

Que dois-je faire ?