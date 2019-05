« J’ai peur d’être licencié »

Je travaille dans une entreprise depuis des années, et je touche un bon salaire que je mérite. On m’a fait suivre des formations diplômantes et des stages à l’étranger,. Mon employeur a vraiment bien misé sur moi. Pendant toutes ces années, j’ai, en contrepartie, travaillé avec dévouement et abnégation.

Aujourd’hui, il semblerait que mon employeur ne veuille plus de moi. Il me l’a fait savoir indirectement lors d’une réunion, en me disant qu’avec mon salaire, on peut recruter trois jeunes cadres. Je vis dans l’angoisse de me voir un jour licencié sans indemnités, car j’ai beaucoup de responsabilités et j’ai des engagements familiaux.

Que devrais-je faire pour me protéger contre ce risque ?