RSE : Comment une unité de conditionnement stimule l’essaimage et motive ses collaborateurs

La filière du conditionnement des produits agrumicoles est un véritable levier de développement fort porteur d’emplois. A l’échelle nationale l’activité compte près de 19 000 travailleurs dont plus de 9 200 au niveau de Souss-Massa. A en croire les professionnels, la filière dispose encore de beaucoup de potentiel à ce niveau. «La capacité de traitement des unités actuelles de conditionnement ne couvre que 40% de la production nationale d’agrumes. Il y a un besoin immédiat de 30% de capacité de traitement pour trouver un équilibre entre la production et l’export. La filière est donc porteuse d’une offre de 30% d’emplois additionnels», souligne Khalid Bounajma, président de l’Association des conditionneurs d’agrumes au Maroc (ASCAM) et directeur général de l’entreprise Pack Souss du groupe Delassus. Selon lui, en raison des nouvelles exigences à l’export liées aux changements des habitudes de consommation qui imposent une véritable traçabilité du produit et une éthique sociale en entreprise, les groupes exportateurs tout comme leurs ressources humaines sont appelés à se mettre à niveau.

Et ce à travers des profils plus pointus. «L’activité nécessite aujourd’hui des profils spécialisés, autonomes et expérimentés. Nous avons grandement besoin de spécialistes du commerce international anglophones, d’électromécaniciens, de frigoristes, de manutentionnaires, enfin tous les métiers de la station sont en demande», ajoute-t-il. Les conditionneurs sont aussi appelés à se concentrer sur le cœur de leur métier pour être compétitifs et d’externaliser de plus en plus les tâches liées à la vie des stations de conditionnement, tels que le jardinage, la sécurité, la restauration. Dans cette optique l’entreprise de conditionnement d’agrumes Pack Souss, filiale du groupe Delassus, implantée à Ait Melloul dans la région d’Agadir, s’est inscrite depuis quatre ans dans l’essaimage d’entreprises en externalisant plusieurs activités. Sami El Hafidi, jeune jardinier de 32 ans, est bénéficiaire de ce déploiement qui lui a permis de sortir de l’informel pour devenir auto-entrepreneur. «Travailler ainsi me donne de la stabilité. Le contrat que j’ai conclu avec Pack Souss pour le traitement de leurs espaces verts m’assure un revenu fixe et me permet de développer mon business petit à petit. Je travaillais seul à mes débuts. Aujourd’hui, quatre personnes travaillent avec moi et déjà je cherche un local pour mieux structurer mon offre», raconte-t-il. Il n’est pas le seul à avoir profité de cette stratégie de l’entreprise.

Soutien scolaire pour les enfants du personnel

Pack Souss a aussi externalisé, entre autres, ses services de restauration. Dans sa démarche, elle a donné la chance à de jeunes porteurs de projets de la région. Au total ce sont plus d’une cinquantaine d’emplois qui ont été créés à travers cet essaimage.

La stratégie de Pack Souss en matière de gestion de ressources humaines est aussi un modèle RSE (Responsabilité sociale de l’entreprise). Et ce, à travers la Fondation Sanady, une initiative de Kacem Bennani Smirès, PDG du groupe Delassus. C’est en fait une action phare du groupe en faveur du soutien scolaire au profit des enfants des employés. L’entité qui a démarré timidement en 2006 à Ait Melloul est devenue en 2009 la Fondation Sanady et réunit autour de ses actions un grand nombre d’entreprises et aussi le ministère de l’éducation nationale.

Aujourd’hui, ils sont ainsi 4000 élèves de milieux défavorisés, du primaire jusqu’au Bac, dans plusieurs régions du pays, à être accompagnés par cette dynamique structure qui dispose à travers le Royaume de 36 centres d’intervention Pour les employés des entreprises adhérentes, voir leurs enfants étudier et réussir grâce à l’encadrement du dispositif de Sanady est extrêmement motivant. Tourya El Mbaraa, une employée de Pack Souss depuis 19 ans, raconte, avec beaucoup d’émotion, les retombées des actions de Sanady sur sa petite famille. «Grâce à l’encadrement scolaire de Sanady, mon fils Hamza a accédé à l’université pour des études supérieures. C’est véritablement encourageant d’être soutenu dans l’éducation de ses enfants. Ma petite fille Douaa ne va pas tarder aussi à bénéficier de ce soutien scolaire. Cela me rassure énormément», indique-t-elle.

Selon Ibtissam Mohammadi, le soutien scolaire de Sanady a été aussi concluant. La jeune fille, dont la maman a été employée de la station de conditionnement, a réussi à faire un parcours sans faute durant ses études secondaires. Elle est aujourd’hui ingénieur en génie industriel, après un cursus supérieur à l’Ecole nationale de sciences appliquées à Agadir. Depuis trois ans, elle est au sein de Pack Souss, responsable de fabrication et systèmes d’information. Pour les employés de la station de conditionnement, elle est assurément un exemple que tout est possible et confirme que l’encadrement des enfants est un véritable levier social.